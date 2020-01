Abfallsackausgabe in Bludenz startet

Bludenz. In den letzten Tagen wurden die Rechnungen mit den Bezugscheinen für Restabfall- und Biomüllsäcke verschickt. Damit können nun auch die Abfällsäcke für das erste Halbjahr 2020 im Bludenzer Bürgerservice sowie im Abfallsammelzentrum Brunnenfeld bezogen werden.

Für die Sammlung von Rest- und Bioabfällen wird den Bludenzer Haushalten eine Mindestmenge von Abfallsäcken vorgeschrieben. Diese können ab Montag, 27. Jänner, mit den per Post zugesandten Bezugscheinen im Rathaus und im ASZ abgeholt werden. Ebenso können dort auch die für die Sammlung von Kunststoffverpackungen gebräuchlichen gelben Säcke bezogen werden.

Neue Biomüllsäcke aus Stärke

Erstmals werden heuer in Bludenz Bioabfallsäcke aus Stärke ausgegeben. Der große Vorteil dieser Stärkesäcke ist, dass sie sich in der Natur komplett in Wasser und Kohlendioxid zersetzen. Mit der Umstellung auf die biologisch abbaubaren Abfallsäcke soll der Anteil von Mikroplastik im Bioabfall merklich verringert werden.