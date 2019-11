Abenteuerlicher Nachmittag auf der Alpenranch

In den Herbstferien bot der Familienverband Klostertal eine willkommene Abwechslung.

In Zusammenarbeit mit Johanna Juritsch erlebten die Kinder einen abenteuerlichen Nachmittag auf der Alpenranch. 14 Kinder putzten zuerst die stolze Haflingerstute Toria und das süße Shetlandpony Lady um sie danach mit Fingerfarben schön zu bemalen und mit bunten Tüchern zu schmücken. Nachdem auch noch die Hufen gesäubert wurden ging es mit den zwei reitpädagogischen Betreuerinnen quer durch Klösterle, wobei die Kinder abwechslungsweise auf Pferd oder Pony reiten durften. Dabei wurden die verschiedensten Dinge aus der Natur gesammelt und so wanderten etliche Blumen, schöne Steine, bunte Blätter und sogar Tannenzapfen in die Jackentaschen der Mädchen und Buben.