Die Bücherei und Spielothek Mäder lädt zur landesweiten Sommerlesen Aktion.

Sommerlesen bedeutet Abenteuer im Liegestuhl und so sind auch in diesem Jahr Kinder, aber auch Erwachsene wieder eingeladen eifrig zu lesen. Einfach in der Bücherei einen Lesepass holen, Bücher ausleihen und dann lesen, was das Zeug hält. Für jedes gelesene Buch bis zum Ferienende gibt es einen Stempel und mit sechs Stempeln kann man den Lesepass in der Gewinnspielbox in der Bücherei abgeben und einen von vielen tollen Preisen gewinnen. Jeder darf mitmachen – Klein und Groß, Jung und Alt, egal ob selber, gemeinsam oder vorgelesen wird. Dabei kann man auch mehr Lesepässe abgeben, was auch die Gewinnchancen erhöht. MIMA