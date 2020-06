Abenteuer für die ganze Familie

Am Maruler Bach gibt es Natur, Erholung aber auch Spiel und Spannung

Raggal. Gerade in Zeiten der durch die Corona Pandemie verhängten Ausgangssperren und Schließung zahlreicher öffentlicher Freizeiteinrichtungen ist der der direkte Zugang und Umgang mit der Natur wieder verstärkt in den Fokus der Menschen und vor allem auch der Familien gerückt. Eine hervorragende Möglichkeit Flora und Fauna nicht nur quasi vor der Haustüre für jedermann zugänglich zu erleben, sondern dies auch noch mit der Vermittlung von Wissen gemischt mit Abenteuer und Spaß zu erleben, ergibt sich beim Walderlebnispfad Raggal-Marul .

Der gut ausgeschilderte Rundweg startet unterhalb der Maruler Kirche und führt zu Beginn über eine Forststraße hinunter zum Maruler Bach. Bereits auf diesem Weg gibt es erste Rätselstationen und einen erfrischenden Trinkwasserbrunnen. Beim Bach angekommen können die Besucher zahlreiche Stationen erleben. Im Krötenteich findet man mit einem guten Auge je nach Jahreszeit Froschlaich oder Frösche, beim Weitsprung kann man sich mit so manchem Wildtier messen, beim Labyrinth ist dann etwas Geduld gefragt. In der Klanghütte wird Holz hörbar, ehe beim Wasserrad die Kraft des kühlen Nass begreifbar wird und man dieser erneut in Form eines Wasserfalls begegnet.