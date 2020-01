Abbruch! Danni Büchner schreit: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Während Anastasiya Avilova und Raúl Richter bei der heutigen Schatzsuche abliefern, kommt Danni Büchner in der Dschungelprüfung – mal wieder – an ihre Grenzen.

Zu viel für Danni Büchner! Die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner muss in die Dschungelprüfung. Doch die 41-Jährige gerät in Panik und bricht unter Tränen ab.

Die "Danni-Show" geht weiter: Auch am fünften Dschungeltag begibt sich die Büchner-Witwe auf Sterne-Jagd. In der Dschungelprüfung "Ge-Fahrstuhl" muss Danni in einen Fahrstuhl steigen, der sie drei Etagen nach unten fährt. Auf jeder Etage stoppt der Lift, ein dreiminütiger Countdown beginnt und die 41-Jährige hat Zeit, um elf Sterne zwischen Pythons, Ratten und Spinnen zu suchen. Dr. Bob schwört die beunruhigte Danni ein: "Es gibt dort unten Tiere, die dunkle Orte lieben. Du wirst aber nicht sterben". Als Danni den Lift betritt, stammelt sie: "Oh Gott, ich bin da ganz alleine." Sonja Zietlow schelmisch: "Naja, alleine bist du dort nicht." Der mit Fleischabfällen bestückte Fahrstuhl bewegt sich nach unten. Direkt bekommt Danni eine Kakerlakendusche, schreit und wimmert. Als sich die Tür zum ersten Raum öffnet und Danni einige Pythons erblickt, ist es um sie geschehen. Sie weint und schluchzt bitterlich: "Ich kann das nicht. Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" Heulend und nach Luft schnappend bricht die Kult-Auswanderin damit die Dschungelprüfung ab: null Sterne!

Dannis Leidensgeschichte

Danni Büchner hatte kein einfaches Leben, das berichtet sie Claudia Norberg ausführlich in der Nacht: "Ganz früher war ich ein Papakind. Mit 13 Jahren ist dann etwas passiert, das nicht so schön war. Ich habe ihn danach nie mehr gesehen. War auch gut so! Das war so schlimm. Wir haben immer mitbekommen, wenn er unsere Mutter verprügelt hat, da mussten wir immer zugucken. Deshalb wollte ich nie, dass meine Kinder merken, wenn es mir scheiße geht oder ich verprügelt werde – aber sie haben es bei mir auch mitbekommen." Claudia will wissen, ob Danni noch Kontakt zum Vater ihrer drei älteren Kinder hat. "Der ist tot – Herzinfarkt mit 34", so Danni. "Ich habe fünf Kinder und beide Väter sind tot. Und dann gibt es Leute, die mich Schwarze Witwe nennen…", sagt sie ungläubig. Bevor sie Jens kennenlernte, gab es aber noch einen Mann, mit dem Danni schlechte Erfahrungen gemacht hat: "Der hat mich beschimpft, bespuckt, auch mal geschlagen, sodass ich krank wurde. Manchmal dachte ich: 'Du musst dich umbringen.' Eine Psychologin wollte mich einweisen. Das war wie Borderline. Ich war psychisch krank. Ich habe mich so stark geschlagen, dass ich Beulen und blaue Flecken hatte. Mit dem Typen ging das sechs, sieben Jahre. Das war so schlimm damals. Von sieben Tagen in der Woche habe ich fünf Tage durchgeheult. Und dann kam Jens. Zu Jens habe ich immer gesagt: 'Ich bin ein Wrack.' Er war mein absoluter Seelenbalsam, er war so besonders. Bei ihm durfte ich so sein, wie ich bin."

Sexual Healing

Wie hat Prince Damien herausgefunden, dass er bisexuell ist? Das wollen die Camper von dem Sänger wissen. "Ich habe ganz viele Körbe von Mädels kassiert. So fing das an", erklärt der 29-Jährige offen. "In der Grundschule habe ich mich in eine verliebt, aber die wollte nicht wirklich viel mit mir zu tun haben. Ich hätte mir schon erhofft, wir halten mal Händchen. Aber sie hat gesagt, ich wäre zu unreif. Seitdem war ich nicht mehr verliebt, verknallt ja. Als Teenager habe ich mit dem Tanzen angefangen, weil ich auf ein Mädchen stand. Sie hatte nie Zeit für mich, war immer tanzen und hatte einen anderen Freund. Und dann gab es beim Tanzen einen Jungen, den ich richtig interessant fand. Dann habe ich gedacht: 'Ok, ich bin schwul, ich stehe nur auf Jungs.' Aber dann laufen wieder Mädchen in dein Leben, bei denen man sich wirklich mehr vorstellen kann. Und das ist komisch. Ich bin hin- und hergerissen, irgendwie lost! Wenn, will ich jemanden für lange Zeit, für das Herz und für alles! Das ist sehr, sehr kompliziert", holt Prince Damien aus.

Schatzsuche "Rundum Fragen"

Ein Drehstuhl und eine Wand mit zwölf Bildern warten irgendwo tief im Dschungel auf Anastasiya und Raúl. Nachdem beide versucht haben, sich die Bilder einzuprägen, werden diese umgedreht. Nacheinander müssen sie dann auf dem Schleudersitz Platz nehmen. Während sich der Stuhl dreht, werden Fragen wie "Welches bekannte Gebäude steht in Sydney?" oder "Welches kleine Tier mit acht Beinen ist eines der gefährlichsten in Australien?" gestellt. Wenn der Stuhl stoppt, muss der Promi lostorkeln und das richtige Bild als Antwort umdrehen. Für jede richtig beantwortete Frage gibt es einen Schlüssel – doch nur ein Schlüssel öffnet das Schloss an der Kette der Schatztruhe. Die beiden Stars beweisen echt Nervenstärke und ein gutes Erinnerungsvermögen. Fast alle Fragen bzw. Bilder werden richtig beantwortet. Nur einmal patzt Raúl. Bei der Frage "Welches Säugetier trägt seinen Nachwuchs im Beutel?" dreht er das Koala-Bild um. "Nein, Mist", ruft der Schauspieler. "Das ist natürlich falsch. Es ist das Känguru!"

Doch der richtige Schlüssel ist bei den anderen erkämpften dabei. Glücklich kommen die erfolgreichen Schatzsucher mit der Kiste ins Camp. Dort muss die Gruppe folgende Frage beantworten:

Wer hat mehr Instagram Follower?

a. Donald Trump

b. Toni Kroos

"Der Trump macht doch nur Twitter", ruft Claudia. Schnell sind sich alle einig und nehmen B. Richtig! Strahlend fischt Anastasiya eine Zitrone aus der Kiste. Die Freude ist groß, nur bei Elena mal wieder nicht: "Ich bin allergisch gegen Zitronen – also bitte, bitte in kein Essen reinmachen!"

Marcos Tränenmeer

Gestern war es die Sehnsucht nach seiner Freundin Christina, jetzt ist es die Vergangenheit, die Marco Cerullo bitterlich weinen lässt. "Man fängt hier an, über sehr, sehr viele Dinge aus der Vergangenheit nachzudenken. In Deutschland lenkt man sich mit allem ab und versucht, alles zu vergessen. Hier bekommt man aber alles in die Fresse. Mich nimmt das hier richtig mit", so der Bachelorette-Kandidat im Dschungeltelefon tränenüberströmt.

"Früher war ich echt scheiße. Auch zu meinen Eltern. Ich habe die so oft verletzt, habe ganz viele Menschen auch enttäuscht. Das tut mir auch voll leid. Ich war das schwarze Schaf in der Familie. Ich zweifle oft an mir selber. Ich bin halt auch schwach. Innerlich ist das immer noch der kleine Marco." Auch gegenüber Claudia Norberg öffnet er sich ein wenig: "Ich bin ein schlimmes Kind früher gewesen, schon mit fünf, sechs Jahren war ich ganz, ganz schlimm. Ich habe sehr früh angefangen Alkohol zu trinken – mit elf, zwölf Jahren schon", gesteht er. Claudia hat eine ganz besondere Methode, ihn aufzubauen. Lautstark, fast schon schimpfend, redet sie auf den 31-Jährigen ein: "Mein Gott, du hast so eine tolle Freundin. Schließ‘ die Vergangenheit ab, lass‘ dich nicht einholen und kontrollier deine Gedanken."