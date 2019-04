Das "Allerheiligste" wurde von der Pfarrkirche Schruns in die Litzkapelle übertragen.

Abendmahlsfeier mit Abschluss in der Litzkapelle

Das sogenannte "Allerheiligste" wurde in der Pfarrgemeinde Schruns im Rahmen der Abendmahlsfeier am Gründonnerstagabend zum dritten Mal von der Pfarrkirche in die Litzkapelle übertragen.

Aktuell feiert die katholische Kirche die heiligen drei Tage, die mit der Abendmahlsmesse begonnen haben und mit dem Ostersonntag enden werden. Die Schrunser Erstkommunionkinder durften bei der Messe am Hohen Donnerstag erstmals die Eucharistie empfangen.