Ab sofort Besuchsverbot in Vorarlbergs Spitälern

Besuche im Krankenhaus sind nur in drei Ausnahmefällen möglich. Ebenfalls können auch Ambulanzen nur in drei Ausnahmefällen aufgesucht werden.

Aufgrund steigender Infektionszahlen gilt in allen Vorarlberger Krankenhäusern ab sofort wieder ein Besuchsverbot wie bereits im März und April 2020. „Die Menschen in den Spitälern müssen besonders geschützt werden – zum einen vor allem ältere und chronisch kranke Patientinnen und Patienten, zum anderen die Mitarbeitenden. Wir müssen darauf achten, dass die Gesundheitsversorgung funktionsfähig bleibt“, betont Landesrätin Martina Rüscher. Ausnahmen vom Besuchsverbot gibt es nur in speziellen Fällen.

Diese Ausnahmen wurden für folgende Bereiche definiert

Besuchsverbot gilt für alle Krankenanstalten Vorarlbergs

Rüscher: "Empfehlung der Experten"

Landesrätin Rüscher appelliert daher an das Verständnis aller, dass dieser drastische Schritt als Vorsichtsmaßnahme erneut gesetzt werden musste. „Wir sind uns bewusst, dass das Besuchsverbot einen Einschnitt in die sozialen Strukturen darstellt und eine besondere Herausforderung in einer schwierigen Zeit ist. Diese Entscheidung zu treffen ist uns nicht leicht gefallen. Es liegt aber in unserer Verantwortung, die klare Empfehlung der Experten umzusetzen“, so Rüscher.