Ab September verkehrt die Stadtbuslinie 7 im Halbstundentakt

Die Stadtbuslinie 7 Bahnhof - Letze - Frastanz - Maria Grün - Montforthaus mit Einstiegsmöglichkeit an 20 Haltestellen wird ausgebaut. Ab 5. September wird das bestehende Angebot durch den Einsatz eines zweiten Kleinbusses mehr als verdoppelt.

Der Freizeitverkehr, beispielsweise zum Schwimmbad Felsenau, wird verstärkt und den Besucher*innen von Geschäften in der Innenstadt werden bessere Nahverbindungen geboten. Wie jahrelang gewünscht, wird eine zusätzliche, neue Haltestelle „Blasenberggasse“ für Besucher*innen des Antoniushauses der Kreuzschwestern eingerichtet. Ausgebaut wird die Linie 7 werktags und samstags bis 22.30 Uhr. Unter der Woche fährt der Letze-Bus dann im Halbstundentakt; ein zusätzlicher Kurs pro Stunde verdichtet den derzeitigen Stundentakt. Ab September fahren somit zwei Busse jeweils in entgegengesetzte Richtung. Das ist mehr als eine Verdoppelung des Angebotes. An Sonn- und Feiertagen wird in der Zeit von 7.30 Uhr bis 20 Uhr im Stundentakt gefahren.