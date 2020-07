Ab ins Ausland: Online-Infostunden in der aha Home Edition

Das aha bietet via Zoom verschiedene Infostunden zum Thema Ausland an.

Seine Zelte im Ländle abbrechen und für ein paar Monate die Welt kennenlernen: Für viele Jugendliche ist ein Auslandsaufenthalt nach wie vor eine Option. Antworten auf offene Fragen und Inspirationen für den Aufbruch in fremde Welten bieten die aha Online-Infostunden. Hier teilen erprobte GlobetrotterInnen ihre Erfahrungen mit allen Interessierten.

Am 27. Juli informiert Henri Schultz über seinen neunmonatigen ESK-Freiwilligendienst bei einem Jugendinformationszentrum in Frankreich. Am 10. August erzählt Saskia Thaler, wie sie ihre Weltreise geplant und welche Länder sie dabei bereist hat. Die Treffen finden online auf Zoom statt – jeweils montags um 18 Uhr. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten. Danach erhalten die Teilnehmenden Meeting-ID und Passwort. Alle Infos findet man unter www.aha.or.at/aha-home-edition-wwweg.