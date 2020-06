Ab ins Ausland: Online-Infostunden in der aha Home Edition

Seine Zelte im Ländle abbrechen und für ein paar Monate die Welt kennenlernen: Für viele Jugendliche ist ein Auslandsaufenthalt nach wie vor eine Option.

Weltweit unterwegs Am 29. Juni berichtet Raphael Häfele live aus Tschechien, wo er im Rahmen des ESK-Freiwilligendienstes mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Tipps für BackpackerInnen gibt es am 13. Juli von Lena Monz – die junge Vorarlbergerin war vier Monate in Australien und in Südostasien unterwegs.