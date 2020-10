Ab in die Luft! Vom Model zur "Königin der Lüfte"

Die bildhübsche 32-jährige Feldkircherin Vanessa Pansi hat eine neue Liebe die Luftakrobatik entdeckt

FELDKIRCH. In den letzten Jahren hat der Deutsche Schlagerstar Helene Fischer in ihrer großen Weihnachtsshow mit ihren Einlagen der Luftakrobatik für großes Aufsehen gesorgt. Seit vier Jahren schwebt auch die bildhübsche Feldkircherin Vanessa Pansi (32) zumeist mit einem Seil in in schwindelnder Höhe und verblüfft mit ihren glanzvollen Auftritten die ganze Bevölkerung im Land Vorarlberg. Erst vor Kurzem hat sie unter einer großen Brücke im Ländle mit Luftakrobatik überzeugt und lässt die Herzen höher schlagen. „Ich war schon immer sehr sportlich unterwegs. Es hat mich aber nie was richtig gefesselt bis ich das erste Mal mit Luftakrobatik in Berührung gekommen bin. Das war der Beginn einer neuen Liebe“, sagt die Feldkircherin Vanessa Pansi. Nach dem sofortigen Besuch von einem Aerial Silk Kurs in Chur vor vier Jahren war das ehemalige Girl der Vorarlberger Nachrichten absolut fasziniert von diesem Sport. Ein Mal in der Woche diesen Trendsport aktiv auszuüben war der Oberländerin schnell viel zu wenig. An mehreren Kursen und Angebote in Deutschland und in der Schweiz hat sie dann teilgenommen. Die neue Liebe war so groß, dass die Feldkircherin in Eigenregie Turnhallen mietete und die Geräte zum neuen Trendsport dazu käuflich erwarb. Vanessa Pansi hat die neueste, hochmoderne Luftakrobatik ins Ländle gebracht und gilt als Pionierin. Die Ausbildung als staatlich geprüfter Trainer und Fortbildungen in Orlando, Dubai, Mailand und in London folgten. Vor zwei Jahren hat die tanzbegeisterte Frau die Firma 7th Heaven gegründet und gibt seit diesem Zeitpunkt auch Kurse in der Luftakrobatik. Im Hohenemser Unternehmen Move4Style unterrichtete sie etwa zwölf Monate Aerial Hoop, aber aufgrund von diversen Umbauten und der fehlenden Deckenhöhe war dies nicht mehr möglich. Sehr lange war Vanessa Pansi bei der Dance Art School engagiert und hat auch selbst Tanzstunden gegeben. Vom jahrelangen Modelgeschäft gelang ihr der Sprung in eine ganz neue Welt. Mit viel Leidenschaft und großer Freude wird sie auch in den kommenden Jahren für Aufsehen sorgen. Die steile Laufbahn ist noch lange nicht am Höhepunkt. Auch im Pole Dancing leistete sie große Pionierarbeit. Als Ausgleich und für eine bessere Beweglichkeit kam dann noch das Yoga hinzu. Diese Prüfung mit einem Umfang von zweihundert Stunden hat sie im Juli 2019 erfolgreich abgeschlossen.VN-TK