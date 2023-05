Ab in die frische Luft in Bludenz

Bludenz. Wild und naturnah wird es ab Herbst im Bludenzer Kinderbetreuungsprogramm.

Ein Jahr lang war es gespenstisch still im Waldst├╝ck oberhalb der Bingser Lehne in Bludenz. Ab September wird wieder fr├Âhliches Kinderlachen durch den Wald klingen. Der Waldkindergarten kann wieder weitergef├╝hrt werden. "Trotz der angespannten Personalsituation im Kinderbetreuungsbereich ist es uns gelungen, zwei Kindergartenp├Ądagoginnen f├╝r den Waldkindergarten zu finden. Die Erfolgsgeschichte der Bludenzer Waldl├╝xe geht also weiter," freut sich B├╝rgermeister Simon Tschann.