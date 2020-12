Ab Heiligabend rauf auf die Bazora

Preiswerte Tickets zum Vorjahrespreis und Covid 19 Schutzkonzept

FRASTANZ Die Betreibergemeinschaft Schilift Bazora ist startklar, die Wintersaison am 24.12. zu eröffnen. Trotz zuletzt guter Wintersportbedingungen musste der Saisonstart aufgrund der Covid 19 Pandemie auf Heiligabend verschoben werden. „Wenn genügend Schnee liegt, wonach es derzeit aussieht, können wir in den Weihnachtsferien täglich Liftbetrieb anbieten“, erklärt Pressewart Walter „Cebi“ Gabriel den Start in die Saison.

Covid-19-sicher

Die durch ihren einzigartigen Ausblick bis auf den Bodensee beliebte Bazora Piste bietet angesichts der Pandemie den Vorteil, dass nur ein Schlepplift bis auf 1.400 Metern und keine geschlossene Gondel zum Einsatz kommt. Das Coronavirus bleibt aber dennoch nicht ohne Auswirkungen auf den Liftbetrieb. „Wir kommen nicht umhin, auf Einhaltung entsprechender Abstände zu achten und es besteht im Liftbereich Maskenpflicht“, erklärt der Liftbetreiber. Leider wird auch das beliebte „Plätzle“ bei der Bergstation vorläufig leer bleiben, bzw. kann dort keinerlei Verpflegung wie sonst üblich angeboten werden.

Viele Freiwillige

Durch die vielen freiwilligen Helfer in der Betreibergemeinschaft ist der Schillift Bazora ein sehr preisgünstiges Skigebiet. Der urige Lift erschließt eine rund 1 Kilometer lange, anspruchsvolle Abfahrt, bei der auch geübte Skifahrer voll auf ihre Kosten kommen. Die Saisonkarten Montafon Brandnertal, die Ländlecard und der 3Tälerpass sind auf Bazora und an den benachbarten Liften in Gurtis, für die es auch eine gemeinsame Karte gibt, gültig. Der Schilift Bazora bietet mit den zusätzlichen Pisten in Gurtis viel Abwechslung und erschließt ein sehr preisgünstiges Skigebiet, wo es keinen Massentourismus gibt und wo man sich auch in Zeiten von Covid 19 Beschränkungen wohlfühlen kann.

Stabile Preise

Die Tageskarte am Schilift Bazora kostet wie im Vorjahr 19 € (Kinder 12 €) und die gemeinsame Tageskarte Gurtis und Bazora ist zu 22 € (Kinder 15 €) erhältlich. Die aktuellen Hinweise zum Liftbetrieb sind jederzeit unter www.schilift-bazora.at abrufbar.

