Ab Freitag wird Home Office zur Pflicht

Neue Verordnung: Ab Freitag ist Home Office in Österreich für alle Arbeitnehmer – sofern möglich – verpflichtend.

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) hat eine neue Verordnung erlassen: Ab Freitag muss jeder Arbeitnehmer - sofern möglich - im "Home Office" arbeiten. Arbeitsstätten dürfen für berufliche Tätigkeiten "lediglich dann betreten werden, wenn die Arbeit nicht auch außerhalb dieser durchgeführt werden kann", heißt es in der entsprechenden Verordnung des Gesundheitsministers von Donnerstag.

Neuer Beisatz zum Mindestabstand von 1 Meter

Anschober legte in einem neuen Beisatz auch fest, dass der Mindestabstand von einem Meter an der Arbeitsstätte nicht eingehalten werden muss, wenn "durch entsprechende Schutzkleidung das Infektionsrisiko minimiert werden kann". Bei diesem Punkt ist vor allem das medizinische Personal gemeint. Die Verordnung sieht damit eine Ausnahme von der bisherigen Regel vor, wonach bei der beruflichen Tätigkeit ein Sicherheitsabstand von einem Meter einzuhalten ist.

Die gleiche Ergänzung in der Verordnung wurde bei jenem Passus vorgenommen, der einen Schutzabstand von einem Meter an Orten vorsieht, die „zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens erforderlich sind“ – wie zum Beispiel in Supermärkten.