Ab dieser Woche wird in Dornbirn wieder gepurzelt

Die Purzelbaum Eltern-Kind-Gruppe lädt zum Auftakt ins Familienzentrum.

In den Gruppen, die von Bludenz bis Hörbranz stattfinden, treffen sich Mütter und Väter wöchentlich an zehn Vormittagen oder Nachmittagen mit ihren Kindern (bis 3 Jahre). Neben Gesprächen rund um Kindererziehung, Freizeitgestaltung, Gesundheit und vieles mehr, gibt es auch viel zu entdecken und jede Menge Spiel und Spaß für Groß und Klein. „Wer Abwechslung und Ideen für den kunterbunten Familienalltag sucht, ist in einer unserer Purzelbaum-Gruppen genau richtig“, so Fussenegger-Kneifel.

In den Purzelbaum Eltern-Kind-Gruppen haben Eltern die Möglichkeit in ihrer näheren Umgebung soziale Kontakte zu knüpfen und sich in ihrer Rolle als Mutter/Vater zu stärken. Die Dornbirner Purzelbaumgruppe startet diesen Freitag, 22. September ab 9.00 Uhr im Familienzentrum Treffpunkt an der Ach (Höchsterstraße 30). „Wir freuen uns auf zahlreiche Neugierige und kleine Purzelbären“, so Fussenegger-Kneifel. Alle weiteren Infos zu weiteren Treffpunkten und Anmeldung unter www.elternbildung-vorarlberg.at (cth)