Ab 19.5. Öffnungszeiten wie früher

Wieder länger shoppen – Normalbetrieb im ZIMBAPARK - Ab Mittwoch, den 19. Mai darf der Handel und die Gastronomie im ZIMBAPARK wieder zu seinen regulären Öffnungszeiten zurückkehren.

Neben den 50 Shops haben ab Mittwoch auch die Gastronomie-Betriebe im ZIMBAPARK, darunter das INTERSPAR Restaurant, Restaurant da Pino, das Café See you und Café Cappuccino, wieder länger geöffnet. Grundvoraussetzung für den Zutritt in die Gastronomie ist der Nachweis, dass man geimpft, getestet oder genesen ist. Die Kontrolle erfolgt jeweils durch den Gastronomie-Betrieb. Der ZIMBAPARK bietet in Kooperation mit der Rosenegg-Apotheke vor Ort eine kostenlose Antigen-Schnelltest-Möglichkeit. Der Service kann mit Terminvoranmeldung unter apotheken.oesterreich-testet.at oder spontan ohne Voranmeldung genutzt werden.