Ab 15 Uhr: England vs. Kroatien bei der Fußball-EM

Am Sonntag gibt es bei der Europameisterschaft erneut drei Partien. Das erste Topspiel der EM liefert sich England gegen Kroatien ab 15 Uhr.

Über das erste Topspiel dieser Europameisterschaft wollten weder Englands Nationalcoach Gareth Southgate noch Kapitän Harry Kane reden. Wegen des Vorfalls um Eriksen sagte England seine Pressekonferenz kurzfristig ab. Die Ausgangslage ist auch so klar: Die Three Lions gehen als Favorit in die Partie, ihre Offensivreihe um Kane, Jadon Sancho, Raheem Sterling, Phil Foden und Co. zählt zu den besten des Turniers. Zudem dürfen die Engländer vor heimischer Kulisse im Wembley-Stadion spielen.