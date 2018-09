Aaron Kircher: "Winterkönig ist das erklärte Ziel"

Der 26-jährige FC Dornbirn Mittelfeldspieler Aaron Kircher zählt zu den Aktivposten des jetzigen Regionalliga-Spitzenreiter

Mit vier Punkten Vorsprung auf den zweifachen Meister der letzten beiden Jahre, USK Anif, führt das noch ungeschlagene FC Dornbirn die Tabelle in der Regionalliga West an. In den noch sieben ausstehenden Meisterschaftsspielen im Herbst genießt die Elf um Erfolgscoach Markus Mader mit Bischofshofen, Seekirchen, Wörgl und Hohenems gleich vier Mal Heimrecht. Allerdings bestreiten Aaron Kircher und Co. noch die schwierigen Spiele auswärts in Kufstein, Schwaz und Champion Anif. Der neue Vereinsrekord mit saisonübergreifend vierzehn ungeschlagenen Meisterschaftsspielen und dreizehn Mal in Folge keine Niederlage im Stadion Birkenwiese wird in die Geschichtsbücher der Rothosen eingehen. Zudem stellen die Messestädter die stabilste Abwehr der Westliga. Nur acht Gegentreffer in zehn Partien musste Standardkeeper Lukas Hefel einstecken. Im Heimspiel gegen den auswärtsschwachen Aufsteiger Bischofshofen kann Coach Markus Mader in Bestbesetzung antreten. Auch Sturmtank Ygor Carvalho dürfte wohl in der Startaufstellung stehen.