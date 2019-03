Aaron Kircher: "Es geht um sehr viel"

FC Dornbirn Kapitän nimmt seine Teamkollegen vor dem Topspiel gegen Kitzbühel in die Pflicht.

DORNBIRN. Das mit Abstand beste was die Regionalliga West in dieser Saison zu bieten hat, steht sich im Schlager des 19. Spieltages auf der Dornbirner Birkenwiese gegenüber. Der noch ungeschlagene Spitzenreiter FC Dornbirn empfängt zum großen Showdown den Zweitplatzierten Kitzbühel. Mit dem neunten Heimsieg der laufenden Meisterschaft könnten die Rothosen einen großen Schritt Richtung Meistertitel machen. Der Vorsprung auf Kitzbühel beträgt momentan vier Zähler, bei einem Erfolg wären die Rothosen schon sieben Punkte vorne. Von einer Vorentscheidung wollte FC Dornbirn Coach Markus Mader aber ganz und gar nichts wissen. „Die Meisterschaft wird nicht in diesem Hit entschieden. Der Druck des Siegenmüssens ist natürlich riesengroß. Wir haben noch gar nichts erreicht, der Herbstmeistertitel und der Winterkönig ist auf dem Papier nichts wert. Das wird ein ganz schweres Spiel, Kitzbühel ist sehr stark“, so Markus Mader. Mit Innenverteidiger Andreas Malin und „Staubsauger“ Christoph Domig sind zwei Dornbirner Spieler gelbgesperrt. Ansonsten steht der ganze Kader dem Trainergespann Markus Mader und Klaus Stocker zum Frühjahrsauftakt zur Verfügung. Dafür werden die FCD-Urgesteine Anes Omerovic und Deniz Mujic ihre Debüts im Rothosen-Dress geben. Die Statistik spricht für die Messestädter: Seit saisonübergreifenden 21 (!) Meisterschaftsspielen in Folge und siebzehn Heimpartien in Serie sind Aaron Kircher und Co. unbesiegt. Aber auch Kitzbühel mit dem Ex-Hohenemser Stürmer Martin Boakye hat zehnmal zuletzt nicht mehr verloren. Es ist auch das Aufeinandertreffen der beiden stärksten Defensivabteilungen. Dornbirn stellt mit erst 15 Gegentreffern die beste Abwehrreihe, Kitzbühel kassierte erst 18 Gegentore.