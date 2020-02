Drei Fahrzeuge kollidieren - mehrere Verletzte

Am Freitagnachmittag ist es auf der L190 in Nüziders zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Der Unfall ereignete sich auf Höhe der A14-Autobahnabfahrt in Nüziders.

Eine 83-jährige Pkw-Lenkerin aus Vorarlberg fuhr von der A14 ab und wollte in die L190 einbiegen. Dabei übersah sich vermutlich ein von links kommendes Fahrzeug und es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Pkw. In weiterer Folge krachte ein weiteres Auto in die Unfallfahrzeuge. Die 83-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt.