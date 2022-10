Unfall auf A14 Höhe Altach: Drei Personen verletzt

Wegen eines Verkehrsunfalls war die Ausfahrt Altach-Götzis (von Bregenz Richtung Arlberg) gesperrt. Mittlerweile ist die Ausfahrt aber wieder offen.

Bei einem Unfall auf der Rheintalautobahn A14 sind am Freitag drei Personen verletzt worden. Ein 80-Jähriger hatte seine Geschwindigkeit auf der Überholspur verringert und war plötzlich auf die rechte Fahrspur gewechselt, wo ein 35-Jähriger nicht mehr ausweichen konnte. Der 35-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt, zwei Mitfahrerinnen des 80-Jährigen erlitten ebenfalls Blessuren, so die Polizei.

Pensionist soll auf 40 km/h gebremst haben

Der Pensionist war gegen 11.00 Uhr in Richtung Tirol unterwegs, als er seinen Wagen auf Höhe Altach auf der Überholspur aus unbekannter Ursache auf etwa 40 km/h herunterbremste und in der Folge auf die andere Fahrspur wechselte, wo ein 35-Jähriger einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte. Sein Fahrzeug prallte mit der linken Vorderseite gegen das Heck des anderen Wagens.

Drei Personen verletzt

Der 35-Jährige wurde per Hubschrauber ins LKA Feldkirch eingeliefert. Die 77-jährige Frau seines Unfallgegners und die 58-jährige Tochter wurden ins LKH Hohenems gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden, so die Polizei. Die Unfallstelle war bis 13.45 Uhr erschwert passierbar.