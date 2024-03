A snapshot of social work in Turkey

Am 28. März findet ein am.puls-Vortrag zur Jugendsozialarbeit in der Türkei statt.

Wie gestaltet sich Soziale Arbeit und Jugendarbeit in der Türkei? Wie sehen Angebote für junge Menschen dort aus und welche Projekte gibt es? Gamzenur Kavak, Sozialarbeiterin aus Istanbul, absolviert derzeit ein internationales Praktikum in Vorarlberg und präsentiert Einblicke in die Soziallandschaft ihres Heimatlandes. Dabei stellt sie u.a. Angebote zu Arbeit und Beschäftigung, LGBTIQ+, Flüchtlingshilfe und Empowerment vor und zeichnet ein Bild von der Jugendsozialarbeit in der Türkei.