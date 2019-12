A Liacht soll dir leuchten

Leopold findet ein Benefiz-Abend für krebskranke Kinder statt.

Dornbirn. Ein Abend in Gedenken – ein Abend in Hoffnung – ein Abend für krebskranke Kinder heißt es am kommenden Donnerstag, 12. Dezember ab 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Dornbirn-Hatlerdorf.