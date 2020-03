„A gfondos Freässo“ auf Eis gelegt

Das geplante Theaterstück, das im Original „Ab in den Container“ heißt, musste, wie viele andere kulturelle Veranstaltungen, ebenfalls schweren Herzens vorläufig abgesagt werden.

Lustenau Seit der ersten Probe am 20. Jänner waren die Akteure zweimal pro Woche im Einsatz. Regisseur Thomas Golz probte jeweils Montag- und Mittwochabend mit den zwölf Schauspielern und alle waren mit großer Freude und Idealismus dabei. So auch die vier „neuen“ Spieler, die mit diesem Theaterstück ihr Debüt beim Lustenauer Amateurtheaterverein feiern möchten. Der Saal im Theresienheim war längst gebucht, das Bühnenbild schon fast so gut wie fertig, die Einladungen entworfen, die Werbung angelaufen, der Kartenvorverkauf in Vorbereitung, die Kostüme in Arbeit, die Texte schon fast auswendig gelernt – doch alles sollte anders kommen. Die Corona-Epidemie stoppte auch dieses Vorhaben.