A feins Märktle

Marktflair in Klösterle am Arlberg

Feines aus der Region konnte kürzlich in Klösterle am Arlberg erworben werden. Durch die drei hübschen Stände herrschte richtiges Marktflair. Angeboten wurden neben geröstetem Kaffee und handgemachte Seifen auch feiner Likör, gschmackige Würste und der obligatorische Käse. Zudem gab es auch allerlei Handgearbeitetes: feine Zirbenkissen und Lavendsäckle oder auch wunderschöne Kerzen für jeden Anlass. Das nächste Dorfmärktle findet am kommenden Freitag, den 20. Juli, von 8 bis 11 Uhr vor dem Tourismusbüro statt sowie jeden Freitag bis 24. August 2018.