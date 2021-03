A-capella auf Österreichisch mit der Gesangskapelle Hermann

Bludenz. Mit dem neuen Format „Remise Plus“ sendet die Remise Bludenz am Samstag, 13. März, um 20 Uhr erstmals per Online-Stream einen musikalischen Leckerbissen, wenn es mit der Gesangskapelle Hermann heißt: Alles Tango!

Die Gesangskapelle Hermann befeuert, weit entfernt von dem verstaubten Bild des Männergesangs bei Stammtischen oder Frühschoppen, die österreichische Musikszene seit ihrem Debütalbum „Mei Goaddnzweag & I“ (2014) mit gepflegtem Mundartgesang. Ob in schummrigen Wirtshausbühnen, im grellen Scheinwerferlicht des Pop-Business oder wie jüngst in den heiligen Hallen der Kunst, die A-capella-Formation fühlt sich zwischen den Stühlen pudelwohl.

Mit dem Album „Alles Tango“ scheint für die Gesangskapelle Hermann nun endlich die Zeit der großen Gefühle gekommen zu sein. Liebe, Sehnsucht, Leidenschaft - die Hermänner folgen ganz dem wild brennenden Feuer in ihren Herzen, lassen die gewohnten Gefilde der Gemütlichkeit hinter sich und begeben sich auf eine abenteuerliche Reise durch die Irrungen und Wirrungen unserer Zeit. Dabei pfeifen die fünf Stimm-Akrobaten auf Instrumente, nicht aber auf den Dialektgesang, der in bewährter Manier mit viel Sinn für Humor und Satire die urösterreichische Seele zum Erklingen bringt.

„Auch wenn wir derzeit noch nicht für Publikum vor Ort spielen können, öffnen wir mit dem neuen Format ‚Remise Plus‘ unser Veranstaltungshaus zumindest ein Stück weit via Stream. Dennoch freuen wir uns schon sehr, wenn wir wieder Publikum zu Live-Veranstaltungen in der Remise Bludenz begrüßen können“, so Kulturstadtrat Cenk Dogan.