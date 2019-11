98 Jahre alte Ulme beim Bregenzer Bahnhof musste gefällt werden

Der Laubbaum beim Jodok-Fink-Denkmal Ecke Bahnhofstraße/St.-Anna-Straße war vermutlich die älteste und auch größte Berg-Ulme im weiten Umfeld. Aber wie viele ihrer "Artgenossinnen" leider krank.

Die Rede ist von jenem mächtigen Laubbaum, der beim Jodok-Fink-Denkmal Ecke Bahnhofstraße/St.-Anna-Straße in Bregenz steht. Die Pflanze leidet an einem Schlauchpilz, der vom Ulmensplintkäfer übertragen wird und zu ihrem Absterben führt. Die Bruchsicherheit war nicht mehr gegeben, deshalb musste der Baum nun am heutigen Montag gefällt werden. Die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei fällten die fast 100 Jahre Ulme stückchenweise. Erst wurden alle Äste abgesägt, danach wurde der mächtige Stamm meterweise abgesägt.