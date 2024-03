96. Jahreshauptversammlung des Ringsportvereins KSV Götzis

Aufwärtstrend der Götzner Ringer in sportlicher, gesellschaftlicher und finanzieller Hinsicht hält an.

Neben den sportlichen Erfolgen – der zuständige Leiter Matthias Kathan – nahm dazu später Stellung, fand der Obmann lobende Worte für die vielen Helfer und Funktionäre, welche bei unterschiedlichsten Veranstaltungen mitwirkten. Das Helferfest, die Schülerabschlussfeier, der Besuch eines Hallenbades, die 40-Jahrfeier des Bundesligagewinns, die Haussammlung, die Lange Nacht des Ringens, das Kassieren beim Altacher Faschingsumzug, die Landschaftsreinigung, die Nikolo- und Weihnachtsfeier sowie das Schnuppertraining im Kindergarten bildeten die Schwerpunkte in gesellschaftlicher Hinsicht. Cornelia Demirel ergänzt neuerdings den Vorstand. Als Jugendsportwart wird sie die Schüler- und Jugendtrainer in organisatorischen Belangen künftig unterstützen.

Erfreulich war der jeweilige 3. Rang in der Österreichischen 1. und 2. Ringerbundesliga. Mit einem Quäntchen mehr Glück wäre die Teilnahme an der Endrunde möglich gewesen. Der Gewinn der Männermannschaftswertung beim Grenzlandturnier in Oberried und beim Edwin Lins Gedächtnisturnier in Klaus waren weitere Höhepunkte.