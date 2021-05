933 Neuinfektionen, 7-Tages-Inzidenz auf 83.2 gesunken

In Österreich sind seit gestern, Mittwoch, 933 Neuinfektionen registriert worden. Das Bundesland mit der höchsten 7-Tages-Inzidenz ist derzeit Vorarlberg mit 139,2

Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (1.058). Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 83,2 Fälle pro 100.000 Einwohner. Mit Donnerstag (Stand 9.30 Uhr) gab es im Land 13.195 aktive Fälle, um 671 weniger als am gestrigen Mittwoch.

Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 611.254 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 1.588 als wieder gesund. 16 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona waren seit gestern zu beklagen. Im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 15,9. In den vergangenen sieben Tagen wurden 111 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 10.444 Menschenleben in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 117,3 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.