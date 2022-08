91-Jähriger gleich zwei Mal vom selben Täter überfallen

Ein 91-jähriger Mann ist in Wien-Wieden binnen drei Wochen zwei Mal vom selben Täter überfallen worden.

Der Verdächtige soll den Pensionisten, nachdem dieser Geld vom Bankomaten behoben hatte, von hinten attackiert und beraubt haben. Der slowakische Staatsbürger wurde am 14. August bei einer Schwerpunktaktion am Wiener Keplerplatz festgenommen, berichtete die Polizei am Montag. Die Beute lag im unteren dreistelligen Eurobereich.