9:1! Alle Neune für die VEU Feldkirch vs Zell am See

Bestschießen im Heimspiel für die Lampert-Cracks bringt drei Punkte

Nach dem 4:3-Derbysieg im Penaltyschießen gegen EHC Lustenau gewann die VEU Feldkirch auch das Heimspiel gegen Zell am See hoch mit 9:1. Der Trainereinstand der VEU ist perfekt: Die Lampert-Cracks deklassieren die Salzburger fast zweistellig: Tore: Puschnik (8:47, 45:38), Niklas Gehringer (14:08, 21:01), Dylan Stanley (26:01), Benjamin Kyllönen (33:59), Daniel Fekete (41:32), Philipp Koczera (43:33), Patrick Ratz (59:58). Dabei führte Zell am See durch ein Tor von F. Aigner mit 1:0 (7:43). 1600 Zuschauer sahen alle Neune für die VEU Feldkirch