905 aktiv positive Corona-Fälle am Mittwochmittag

Das Dashboard des Landes verzeichnete am Mittwoch in Vorarlberg 37 Neuinfektionen.

Stand Mittwoch 12 Uhr: Seit Dienstagmitternacht wurden in Vorarlberg 37 Neuinfektionen registriert. Dem gegenüber stehen 18 Genesene. Damit gelten derzeit 905 Personen in Vorarlberg als Corona-positiv. Dies ist der höchste Wert seit Mitte Jänner.

Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Dienstag in Vorarlberg bei 116,6. Für heute Nachmittag wird allerdings wieder ein deutlicher Anstieg erwartet.

Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus war am Mittwoch keines zu beklagen. Bisher sind in Vorarlberg 282 Personen am oder mit dem Virus gestorben.