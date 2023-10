9000 Spitzen- und Breitensportler sorgen im Dreiländer-Marathon für neuen Rekord

Knapp 9.000 Meldungen für das Marathon-Wochenende, Kenianer sind die Topfavoriten auf Streckenrekord.

Mit eine Rekordzahl an Voranmeldungen – knapp 9.000 – kann der 16. Sparkasse 3-Länder-Marathon schon aufwarten. Ob bei dem prognostizieren Spätsommerwochenende auch die Rekorde fallen, steht am Sonntag um die Mittagszeit fest.

Die Tendenz zu einem großen Teilnehmerfeld zeichnete sich schon die letzten Monate ab. Als die Veranstalter am 25. September dann die Online-Voranmeldemöglichkeit planmäßig stoppten, standen bei den „Großen“ über 6.200 Nennungen am Bildschirm. Bei den Kindern auch über 2.500. Beides Zahlen, die es in den letzten Jahren nicht gegeben hat. „Dazu kommen jetzt noch die Nachmeldungen, die bei diesen tollen Bedingungen sicher auch noch gut sein werden.“ So ein sichtlich zufriedener OK-Chef Robert Küng.

Besagte Nachmeldungen sind für alle Läufe – sowohl beim Kindermarathon am Samstag als auch bei den Erwachsenen-Läufen (Viertel- und Halbmarathon, Staffel-Marathon, Marathon und Nordic Walking) am Sonntag - auf der Sport-Aktiv-Messe im Bregenzer Festspielhaus möglich.

Spitzenzeiten beim Marathon

Sportlich wird die 16. Auflage auch interessant. Die Teilnahme des 46jährigen Kenianers Mark Kiptoo, dem aktuellen Masters-Weltrekordhalter auf der Marathon-Distanz ist schon länger bekannt. Kiptoo stellte in der Altersklasse M45 mit 2:09:12 im Frühjahr in Zürich eine neue Bestmarke auf. Am 8. Oktober will er diese Zeit noch einmal unterbieten. Schafft er das, stellt er auch einen neuen Streckenrekord am Bodensee auf. Dieser wurde im vergangen Jahr vom Kenianer Kipkori Benard mit 2:09:25 erlaufen.

Bei den Frauen kann Rennleiter Günter Ernst zwei Äthiopierinnen am Start begrüßen, die den aktuellen Streckenrekord (2:30:01) im Visier haben. Kebebush Yisma (Eth), die persönliche Bestleitung der Siegerin des Rio de Janeiro Marathons und des Sao Paula-Marathons (beide 2022) liegt bei 2:32:49. Bashanke Bilo (Eth) gewann in diesem Jahr schon den Dhaka-Marathon (Bangladesch) in 2:35.25. „Das kann ein spannender Zweikampf werden“, so der Rennleiter.

Teilnehmer/innen aus 50 Ländern dabei



Der „Bilderbuch“-Lauf zieht Menschen aus der ganzen Welt an den Bodensee. Die Veranstalter-Länder machen natürlich noch den Großteil der Teilnehmer aus, dahinter rangiert die USA an 4. Stelle, gefolgt von England, Italien, Brasilien, Frankreich, Polen und Australien. Robert Küng: „Unser grenzenloser Marathon ist was Besonderes.“

Live dabei sein



Wer sich das Rekord-Spektakel am Sonntag nicht entgehen lassen will, hier sind ein paar Durchgangszeiten der Spitze:

10:30 – Hafen Lindau – Start aller Läufe

10:55 – Hafen Bregenz

11:00 – Festspielhaus Bregenz

11:20 – Kirche in Hard

11:40 – Grenzübergang Höchst/St. Margrethen

11:45 – Dorfzentrum St. Margrethen

12:10 – Kirche in Hard

12:30 – Mehrerauerstraße Bregenz

12:40 – Bodensee-Stadion Bregenz



Am Sonntag ist für alle Zuschauer die Benützung von Bahn und Bus kostenlos. Den dafür notwendigen Gratis-Coupon gibt es auf www.vmobil.at bzw. auf www.sparkasse-3-laender-marathon.at