90 Jahre Krankenpflegeverein Göfis

Die 50. Generalversammlung 2023 am 12. Mai war eine besondere Versammlung, es durften mehrere Jubiläen gefeiert werden:

Viele interessierte Mitglieder und Ehrengäste waren gekommen, um mit uns gemeinsam unseren Geburtstag zu feiern und eine fotographische Reise in die Vergangenheit zu unternehmen. Unter anderem konnten von Stellvertreter Meinrad Müller Landesrätin Katharina Wiesflecker, Bürgermeister Thomas Lampert und Wolfgang Rothmund als Obmann des Landesverbandes der Hauskrankenpflege begrüßt werden. Auch einige ehemalige Krankenschwestern wie Irmgard Breuß, Fini Fricker, Herma Bertsch, Edith Gassner, Helga Kollmann usw. waren unserer Einladung gerne gefolgt.

Im Jahr 2022 hatten wir mit 137 PatientInnen eine Steigerung von 20% gegenüber dem Vorjahr, beim MOHI verhält es sich ähnlich. Das zeigt, dass im ambulanten Bereich durch frühe Entlassungen vom Krankenhaus oder leere Betten in den Pflegeheimen immer mehr abgefangen werden muss.

Eine wichtige Finanzierungsschiene sind u.a. die Mitgliedsbeiträge. Der Einstieg ist in Göfis kostenlos und der aktuelle Beitrag beträgt € 35,00 pro Jahr und Haushalt. Es lohnt sich auf jeden Fall aus verschiedenen Gründen, schon in jungen Jahren Mitglied zu werden!

Unser Verein war in der Vergangenheit und aktuell sehr gut aufgestellt und sollte so auch für die Zukunft gerüstet sein. Großen Dank dafür allen Beteiligten, sei es in der Pflege und Betreuung wie auch dem ehrenamtlich tätigen Vorstand mit Beiräten.