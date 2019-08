„9. Lochauer Nacht der Musik“ wurde einmal mehr zum vielfachen Festgenuss

Lochau. Beste Stimmung, vielfältig und live! Die Lochauer und ihre Gäste stürmten auch bei der „9. Lochauer Nacht der Musik“ Gastgärten und Terrassen.

Hunderte bestens aufgelegte Nachtschwärmer waren an diesem traumhaften Sommerabend unterwegs und genossen das abwechslungsreiche Musikangebot in den verschiedenen Lokalitäten zwischen Bodensee und Pfänder. Und auf der Tour quer durch die Lochauer Musiknacht gesellten sich zum musikalisch-kulinarischen Festgenuss viele unterhaltsame Begegnungen mit Freunden und Bekannten. So wurde Lochau einmal mehr zum Treffpunkt der Region!

Acht Lokale waren bei dieser neunten Ausgabe der „Lochauer Nacht der Musik“ mit dabei. Im Brauereigasthof Reiner sorgten die „Lochauer Bierblosn“ bei ihrem letzten großen Auftritt für die blasmusikalische Unterhaltung, im Treff am See spielten „Rheinstone & Sons“, beim Weltladen Leiblachtal sang „Alice-Vintage“. In der Cafe Bar Central rockten „The Rednexx“, beim Gasthaus Seibl am Oberhaggen wie immer „k. m. spezial and friends“. In der Pizzeria Ristorante Bäumle übernahm „Salvatore Figoni“ den mediterranen Flair. Beste Stimmung auch auf der Terrasse des Gasthofes Wellenhof mit „Tschako & Fräulein Jäger“ sowie rings um die Cafe Lounge Platz Hirsch mit „Smile oft he Sixties und DJ“. Und mit Shuttlebussen ging es zudem bei Live-Musik mit „Chris Haslinger“ wieder bequem von Lokal zu Lokal.