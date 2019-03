8samkeit – Klima im Wandel

Von Mittwoch bis Samstag hielt die OJA ihre Aktionstage in den diversen Jugendhäusern ab.

In einem zweistündigen Workshop beschäftigte sich Burak Borihan im Mädchencafé mit Diskriminierung, anhand von Rollenspielen wurden verschiedene Situationen durchgespielt. In der Oase konnten die Kinder Speisen mitbringen und in kulinarischer Runde wurde über deren Herkunft diskutiert. Die Culture Factor Y diente als Vorführungsort für den Film „Der Himmel wird warten“, der die Geschichte zweier Mädchen erzählt, deren Gutgläubigkeit sie in die Arme islamistischer Fundamentalisten trieb. Einen spannenden Workshop gab es auch mit der Young Caritas: beim Thema „Fluchtspiel“ beschäftigte man sich mit Fragen wie: „Warum kommen hauptsächlich starke, junge Männer zu uns ins Land? Welche Gefahren birgt so eine Flucht? Was ist ein Schlepper? Spielerisch wurde den Jugendlichen aufgezeigt, worauf es im Umgang mit anderen Menschen wirklich ankommt. In einem Vortrag über Faschismus, Nationalsozialismus und Rassismus, zeigte Dr. Werner Bundschuh den Zuhörern auf, wie sich das Gedankengut des Bösen bis heute halten und entwickeln konnte.