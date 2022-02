850.000 Euro für die Jugendarbeit

Bregenz (BRK) – Im Stadtrat am 8. Februar wurden finanzielle Förderungen für verschiedene Bereiche der Jugendarbeit in Bregenz beschlossen.

Der größte Anteil entfällt auf den neu gegründeten und seit Anfang 2020 aktiven Verein „Offene Jugend- und Kulturarbeit Bre­genz“ (OJKAB). Die Einrichtung, in der das Autonome Jugend- und Kulturzentrum Between und der Jugendtreff Westend unter einer organisatorischen Dachmarke zusammenarbeiten, erhält für das laufende Kalenderjahr rund 600.000 Euro.

„Jugendarbeit ist ein enorm wichtiger Beitrag für ein funktionierendes Sozialleben in unserer Stadt. Die vielen Einrichtungen und Vereine leisten hier wirklich Großartiges. Genau deshalb ist es mir so wichtig, sie entsprechend zu fördern“, sagte Bürgermeister Michael Ritsch.

Daneben beschäftigte sich der Stadtrat auch mit weiteren Jugendeinrichtungen. So etwa werden an das Jugendinformationszentrum „aha“ 101.300 Euro und an das Mädchenzentrum Amazone 85.700 Euro an Unterstützungsbeiträgen ausgezahlt. Zudem fördert die Stadt das Projekt „Lobby für deinen Lehrberuf“ heuer mit 55.500 Euro.