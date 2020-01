85 Teams aus 3 Nationen

Am Wochenende geht das 19. Internationale MB Hallenturnier des FC Lustenau 1907 über die Bühne.

Lustenau. „Ausgabe Nr. 19 des internationalen Michael Bischof Nachwuchs-Hallenturnieres des FC Lustenau“, heißt es vom 17. bis 19. Jänner 2020 in Lustenau. Dabei kämpfen wieder Mannschaften aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in der Gymnasiumhalle um Turniersiege, Pokale und Medaillen.

Für viele Vereine ist das Nachwuchs-Hallenturnier des FC Lustenau seit Jahren ein Fixpunkt in ihrem Hallenterminkalender. Sowohl bei den Ländle-Vereinen als auch bei Mannschaften aus dem Dreiländereck rund um den Bodensee ist die Nachfrage ungebrochen hoch. Was das Team der beiden Organisationschefs Robert Ruault und Julian Regittnig mit Stolz erfüllt: „Im Jänner ist Hochsaison im Nachwuchs-Hallenfußball und die Auswahl an Turnieren für die Trainer sehr groß. Trotzdem haben wir in einigen Jahrgängen Anfragen für zwei Turniere,“ so die beiden unisono.