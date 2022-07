85-Jähriger in Vorarlberg erstochen - Sohn weiter im Krankenhaus

Der Sohn jenes 85-Jährigen, der am Wochenende in Feldkirch erstochen wurde, konnte noch immer nicht einvernommen werden.

Nach der Tötung eines 85-jährigen Mannes in Feldkirch in der Nacht auf Sonntag ist über dessen 30-jährigen Sohn nun die Untersuchungshaft in Form einer vorläufigen Anhaltung im Landeskrankenhaus Rankweil verhängt worden. Das teilte Staatsanwaltschaftssprecher Heinz Rusch auf APA-Anfrage mit.

Der Sohn steht im Verdacht, den pflegebedürftigen Senior durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt zu haben.

Für eine solche Anhaltung gelten laut Rusch dieselben Maßgaben wie für eine Untersuchungshaft. Sie kommt laut Strafprozessordnung zur Anwendung, wenn der Betroffene nicht ohne Gefahr für sich oder andere auf freiem Fuß bleiben kann oder ärztliche Beobachtung erforderlich ist. Weitere Angaben zu dem Fall machte Rusch nicht.

Zu der Bluttat soll es am Sonntag zwischen 2.00 und 3.00 Uhr in der gemeinsamen Feldkircher Wohnung gekommen sein. Das Opfer erlitt mehrere Messerstiche und starb kurz darauf. Ein Nachbar, der Lärm gehört hatte, alarmierte die Einsatzkräfte. Der 30-jährige Sohn wurde noch am Tatort festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.