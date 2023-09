84-jährige Frau tot in ihrer Wohnung in Friedrichshafen aufgefunden - Ehemann in U-Haft

Eine 84-jährige Frau wurde tot in ihrer Wohnung in Friedrichshafen entdeckt, doch die Umstände werfen Fragen auf. Der Ehemann des Opfers wurde verhaftet, nachdem die Obduktion Zweifel an seiner Darstellung aufkommen ließ.

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs ging ein Notruf bei der Polizei ein, in dem gemeldet wurde, dass eine 84-jährige Frau sich selbst das Leben genommen habe. Die Beamten trafen vor Ort ein und fanden die Frau mit einer Schussverletzung am Kopf.

Zweifel an Selbstmordthese

Bereits während der ersten Ermittlungen hegte die Kriminalpolizei Friedrichshafen erhebliche Zweifel an der Darstellung des Ehemanns, der den Notruf abgesetzt hatte. Die Umstände schienen nicht mit einem Selbstmord in Einklang zu stehen.

Eine daraufhin durchgeführte Obduktion des Leichnams lieferte erschütternde Erkenntnisse. Die Verletzungen der Frau deuten auf Fremdeinwirkung hin, was den Verdacht auf ein Tötungsdelikt erhärtete.

Ehemann in Untersuchungshaft

Als Konsequenz aus den neuen Erkenntnissen wurde der in derselben Wohnung lebende Ehemann der Verstorbenen noch in derselben Nacht verhaftet. Ein Richter ordnete am Donnerstag Untersuchungshaft für ihn an. Die Ermittlungen, um die genauen Umstände und den Hintergrund dieser Tragödie aufzuklären, sind noch im Gange.