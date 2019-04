83 Prozent der Österreicher haben einen Bademantel

83 Prozent der Österreicher besitzen einen Bademantel, wobei die Farbe Weiß (41 Prozent) dominiert.

Das ergab eine aktuelle, repräsentative Umfrage von Marketagent.com im Auftrag der Therme Wien. Jeder Zweite gab an, dass der Bademantel flauschig und warm sein soll. Ein Drittel (35 Prozent) schätzt vor allem das freie Körpergefühl, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.