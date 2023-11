82-Jähriger von Lkw-Rückspiegel getroffen und lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstag kurz vor Mittag kam es auf einem Schutzweg in Röthis zu einem folgenschweren Unfall zwischen einem 82-jährigen Fußgänger und einem Lkw.

Am Dienstag, den 23. November 2023, ereignete sich gegen 11.20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Walgaustraße (L50) in Röthis, Fahrtrichtung Rankweil Ortsmitte. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer und ein 82-jähriger Fußgänger waren in den Unfall verwickelt. Der Fußgänger näherte sich einem Schutzweg und versuchte, diesen zu überqueren, als es zur Kollision kam.