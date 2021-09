81-Jähriger stürzte in Lech mit Motorkarren ab

Ein 81-jähriger Landwirt ist am Samstag in Lech am Arlberg beim Ausbringen von Mist mit seinem Motorkarren über steiles Gelände abgestürzt.

Das Fahrzeug kippte seitlich weg und überschlug sich mehrfach, der 81-Jährige wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt und verletzt, informierte die Polizei. Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden, anschließend wurde er mit dem Hubschrauber "Gallus 1" ins LKH Feldkirch geflogen.

Der Unfall ereignete sich im Bereich der Alpwiese und wurde von aufmerksamen Wanderern beobachtet. Sie setzten die Rettungskette in Gang.