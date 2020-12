81-jähriger Radfahrer von Bus erfasst - Zeugenaufruf

Bei einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Radfahrer am Mittwoch in Bregenz wurde der 81-jährige Radler schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, den 30.12.2020 um 15:09 Uhr ereignete sich in Bregenz ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Radfahrer. Der 34-jährige Busfahrer lenkte dabei seinen Bus aus der Bahnhofsausfahrt und hielt bei der dortigen Ampelanlage wegen Rotlicht an. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhr er los und wollte die Bahnhofstraße in Richtung St. Anna Straße überqueren.