81-Jähriger erlitt bei Küchenbrand in Lauterach schwere Verbrennungen

Ein 81-jähriger Mann hat sich am Donnerstag bei einem Küchenbrand in der Wohnung seiner 88-jährigen Bekannten in Lauterach schwer verletzt.

Er wollte einen auf dem Herd vergessenen Topf mit in Brand geratenem Öl löschen. Das Öl spritzte ihm ins Gesicht, er erlitt dabei Verbrennungen zweiten Grades, so die Polizei. Auch die Wohnungsbesitzerin und ihre Katze wurden verletzt.

Der Brand wurde laut Polizei zur Mittagszeit gemeldet. Wegen des starken Rauches musste die Feuerwehr über den Balkon in die Wohnung eindringen, die beiden Personen hatten sich dorthin gerettet. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, wurden die beiden über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht. Die Senioren wurden von der Rettung erstversorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert. Die Einsatzkräfte fingen zudem die offensichtlich ebenfalls durch Rauchgase verletzte Katze der Seniorin ein. Sie wurde nach der tierärztlichen Versorgung im Tierheim Dornbirn untergebracht.