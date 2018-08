800 Jahre Feldkirch: Stadtschreiben im Hof

Kreativer Schreibnachmittag mit Lesung im Innenhof des Palais Liechtenstein.

FELDKIRCH Anlässlich der verschiedenen Veranstaltungsreihen des 800 Jahre Jubiläums der Stadt Feldkirch, begrüßte Kulturvermittlerin Heidi Kurz eine Gruppe von Autorinnen, die sich zum Sommerschreiben im Hof des Palais Liechtensteins trafen. Sie setzten sich mit dem Thema „Zeit und Augenblick“ bzw. überhaupt mit erinnerungsstarken Zeitspannen im eigenen Leben auseinander. So entstanden berührende biografische und fiktive Texte, die die Autorinnen bei der anschließenden Lesung mit einem kleinen Zuhörerkreis teilten.

Zum Sommerschreiben eingeladen hat Schreibdidaktikerin Evelyn Brandt. Sie leitet verschiedene Schreibwerkstätten an Volkshochschulen. Beim kreativen Schreiben schätzen die Teilnehmerinnen besonders die Förderung des persönlichen Ausdrucks, die Lust am Schreiben und Erzählen sowie die Freude am sprachlichen Gestalten. BRA