80 Tormänner lernten die neuesten Trainingsmethoden

Der internationale Torwarttrainer-Tag in der Mehrerau mit prominenten Referenten war ein voller Erfolg.

Wieder ein tolles Resúme vom internationalen Torwarttrainer-Tag 2021 in Bregenz-Mehrerau

Und die Sichtweise eines langjährigen Profi-Torwarts in Bezug auf seine Torwarttrainer standen im

Altach Torwart Martin Kobras gaben tiefe Einblicke in Ihrer Arbeit und Ihre Erfahrungen.

MGT Sports / Safehand the art of goalkeeping und der VFV zeigten sich überaus zufrieden und freuen sich schon auf die nächste Veranstaltung, die im Oktober 2022 wieder in der Fußballaksdemie Bregenz-Mehrerau vom Stapel gehen soll.