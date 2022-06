80 Meter abgestürzt: Lenker überlebt spektakulären Unfall

Am Pfingstmontag ist auf der Oberalpstrasse in Graubünden ein Auto 80 Meter über einen Abhang hinuntergestürzt. Der Fahrzeuglenker hatte Glück im Unglück - er kam mit leichten Verletzungen davon.

Am Montag kurz vor 12.15 Uhr fuhr der 25-jährige im Kanton Tessin wohnhafte Autolenker alleine auf der Oberalpstrasse vom Oberalppass kommend in Richtung Sedrun. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen über den talseitigen Fahrbahnrand hinaus. Das Fahrzeug fuhr geradeaus über den Kiesstreifen und weiter durch Wiesland wo es nach rund 20 Meter aufgrund der Geländekante abhob und in die darunterliegenden Erlenstauden stürzte. Sich mehrfach überschlagend rollte das Fahrzeug weiter den Hang hinunter wo es rund 80 Meter unterhalb der Fahrbahn wieder auf den Räder stehend total beschädigt zum Stillstand kam.