80-Jähriger nach Unfall in NÖ angegriffen und überrollt

Ein 80-jähriger Pkw-Lenker dürfte am Freitagabend nach einem Unfall bei Weinzierl am Walde (Bezirk Krems-Land) von zwei Motorradfahrern angegriffen und verletzt worden sein. Der Mann soll in einer Kurve einen der beiden entgegenkommenden Biker mit dem Seitenspiegel gestreift haben und deshalb stehen geblieben sein. Daraufhin dürften die zwei Motorradfahrer ihn nach Angaben der Polizei Niederösterreich angegriffen, getreten und im Bereich der Beine überrollt haben.

Der 80-Jährige gab an, nach einem Faustschlag in den Bauch gestürzt und in weiterer Folge getreten worden zu sein. Beim Verlassen des Tatorts soll ein Biker die Beine des Mannes überrollt haben. Nach der Erstversorgung wurde der Niederösterreicher mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Universitätsklinikum Krems geflogen.

Zu den Motorradfahrern konnte der Mann laut Polizei keine genauen Angaben machen. Deshalb werden derzeit Kameras unbeteiligter Verkehrsteilnehmer, die in der Region unterwegs waren, ausgewertet. Außerdem bittet die Polizeiinspektion Weißenkirchen unter der Telefonnummer 059133-3452 um Hinweise aus der Bevölkerung.