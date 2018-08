8 Führerscheine weg - Schwerpunktaktion der Polizei

Dornbirn, Bregenz - Acht Führerscheine wurden am Samstag bei einer Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen in Dornbirn und Bregenz von der Polizei abgenommen.

6 Alko-Lenker erwischt

12 Beamte und zwei Polizeiärzte waren an verschiedenen Standorten in Dornbirn und Bregenz im Einsatz. Insgesamt wurden 167 Alko-Vortests mit Fahrzeuglenkern durchgeführt. 6 Personen wurden zum Test mit dem geeichten Alkomat aufgefordert und in Folge wegen Beeinträchtigung durch Alkohol an die jeweilige Bezirkshauptmannschaft angezeigt.